Существует ли врождённый иммунитет к COVID‑19?

Некоторые учёные утверждают, что существует врождённый иммунитет к COVID-19. Речь идёт о Т-клеточном иммунитете, который есть у 20-50% людей, ранее не болевших кооронавирусом. Вывод экспертов в эфире "Радио 1" прокомментировала врач-иммунолог Ирина Ярцева.

Организм всегда реагирует на чужеродный патоген, это врождённая способность, которая есть у многих людей, пояснила специалист.

"Если мы говорим об иммунитете к COVID-19, то он приобретённый, то есть человек ранее сталкивался с группой коронавирусов, он перенёс болезнь в лёгкой форме. Как минимум известны четыре вида этого вируса, они входят в сезонную группу ОРВИ, исключая, конечно, страшные вспышки SARS, MERS, что были в начале 2000-х на Востоке", — пояснила врач.

Вирусы, в том числе и COVID-19, проникая в организм человека, встречаются с Т-киллерами, которые их атакуют.

"Антитела — более специфический ответ, более прицельный, они атакуют конкретный вирус. Это уже происходит на гуморальном уровне, когда патоген глубже проник в организм, когда Т-киллеры не справились с ним. И Т-клетки, и антитела являются клетками памяти. При повторном столкновении с той же группой вирусов костный мозг выдаст столько же Т-киллеров, которые смогут справиться с ней. Антитела же смогут побороть конкретный патоген. Стоит отметить, если у человека сформировался яркий "антительный" ответ, то это не значит, что он не будет ярко болеть при другом виде коронавирусной инфекции", — сказала Ярцева.

Также врач отметила, что иммунитет будет работать без сбоев, если человек хорошо питается, соблюдает режим сна и находится в хорошем эмоциональном состоянии.