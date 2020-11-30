Стоматолог назвал причины выпадения зубов после COVID-19

Потеря зубов у людей, переболевших коронавирусом, может быть связана с повышенным количеством болезнетворных бактерий во рту на фоне стресса и под воздействием заболевания, сообщил в интервью "Звезде" врач-стоматолог Алексей Антипенко.

В норме у человека во рту много различных бактерий, но они уравновешивают и подавляют друг друга, поэтому не приводят к каким-либо проблемам. Но бывают случаи, когда такого рода бактерий становится больше.

"Когда у человека возникают стресс — тяжелый, длительный — или какое-то общее заболевание, они могут из "потаенных мест" вылезать и бешено размножаться. И тогда начинается быстрое разрушение пародонтального комплекса", — пояснил врач.

Здоровье зубов ухудшает и то, что многие люди из-за самоизоляции стали пренебрегать правилами гигиены и есть больше сладостей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что стоматолог рассказал, как защититься от коронавируса.