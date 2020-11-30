В Японии обнаружили гормон, который отвечает за терпение

В жизни каждого момента бывают моменты, когда нужно проявить терпение. Способность подавлять в себе импульс мгновенного удовлетворения жизненно важно для достижения успеха, но до сих пор сам процесс регуляции терпения оставался мало изученным.

Учёные из Окинавского института науки и технологий (Япония) открыли биологически активные вещества, которые делают людей терпеливее. По словам учёных, они вырабатываются в специализированных клетках желез внутренней секреции.

Был проведён эксперимент на мышах, в процессе которого специалистам удалось определить области мозга, отвечающие за терпение за счёт действия серотонина.

Импульсное поведение человека тесно связано с терпением — если человек ведёт себя импульсивно, значит, он не терпелив.

Специалисты вывели генно-инженерных мышей, у которых были нейроны, выделяющие серотонин, которые экспрессировали светочувствительный белок. Иными словами специалисты могли стимулировать работу этих нейронов, высвобождать серотонин в определённое время.

Грызунов обучили ждать получения пищи. В 75% случаев их поощряли. Иногда время получения еды было фиксированным и составляло от 6 до 10 секунд, а в других условиях тестирования время получения пищи варьировалось.