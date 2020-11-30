В Сингапуре родился ребёнок с антителами к коронавирусу

Селин Нг-Чен, жительница Сингапура, во время беременности заразилась COVID-19, сообщает издание Straits Times. Недавно у неё родился мальчик. У ребёнка обнаружили антитела к COVID-19.

У 31-летней женщины выявили коронавирус в марте. В тот период она находилась 10-й неделе беременности.

Она заразилась COVID-19, когда вернулась из поездки в Европу.

Селин Нг-Чен переболела в лёгкой форме. Её выписали из больницы через 2,5 недели. В ноябре она родила мальчика Олдрина. Ребёнок родился здоровым.

"Это очень интересно. Его педиатр сказал, что мои антитела к COVID-19 исчезли, но у Олдрина они есть. Мой врач предполагает, что я передала ему свои антитела во время беременности", — рассказала женщина.

Ранее главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал о причине невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу.