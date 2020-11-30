Эпидемиолог: симптомы коронавируса будут увеличиваться

Коронавирусная инфекция будет проявляться всё новыми и новыми симптомами у заражённых людей, поскольку недуг имеет широкий спектр воздействия на организм человека.

Такое мнение порталу "Ура.ру" озвучил профессор кафедры вирусология МГУ, доктор биологических наук, ученый Алексей Аграновский.