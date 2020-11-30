Коронавирусная инфекция будет проявляться всё новыми и новыми симптомами у заражённых людей, поскольку недуг имеет широкий спектр воздействия на организм человека.
Такое мнение порталу "Ура.ру" озвучил профессор кафедры вирусология МГУ, доктор биологических наук, ученый Алексей Аграновский.
"Широкая симптоматика коронавируса связана с его свойствами. Все вирусы разные. Этот, по тем данным, которыми мы располагаем, обладает достаточно широкой способностью поражать разные ткани, включая нервные. Отсюда все эти возможные эффекты", — пояснил специалист.
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