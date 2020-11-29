Наушники наносят серьёзный вред здоровью, если их регулярно использовать.
Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
"Не бывает безопасных наушников. Безопасно — это 80 децибел, а в наушниках может быть и 100, и 120", — отметил медик.
По его словам, "накладные" наушники наносят меньше вреда, чем "вкладыши".
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