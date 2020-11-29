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Мясников: безопасных наушников не бывает

Здоровье » Здоровье и профилактика

Наушники наносят серьёзный вред здоровью, если их регулярно использовать.

Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

"Не бывает безопасных наушников. Безопасно — это 80 децибел, а в наушниках может быть и 100, и 120", — отметил медик.

По его словам, "накладные" наушники наносят меньше вреда, чем "вкладыши".

 

Автор: Алексей Корнеев
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