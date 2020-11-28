Полные люди сталкиваются с негативным отношением к себе на работе и в обществе из-за моды на худобу.
Об этом изданию Nation News сообщила психолог Наталья Наумова. По её словам, раньше в обществе преобладала мода на пышные формы, поскольку они являлись показателем зажиточности и богатства.
"Люди, которые не вписываются в этот эталон, считаются изгоями. В обществе своеобразное отношение к полным людям. Они менее симпатичны для общества. Не всегда они получают с лёгкостью должность, как это получается у стройных людей. Большое значение играет восприятие полным человеком себя. Все любят полного человека, который удовлетворён своей жизнью и счастлив. Но люди не любят тех, кто не уверен в себе, его начинают воспринимать несерьёзно", — отметила специалист.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.