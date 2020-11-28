Психолог объяснила, почему полных людей не любят на работе

Полные люди сталкиваются с негативным отношением к себе на работе и в обществе из-за моды на худобу.

Об этом изданию Nation News сообщила психолог Наталья Наумова. По её словам, раньше в обществе преобладала мода на пышные формы, поскольку они являлись показателем зажиточности и богатства.