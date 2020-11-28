Всё население России не нужно прививать от коронавируса, вакцинацию должны пройти только граждане из групп риска.

Такого мнения придерживается депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать. Групп риска будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это всё равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20-30 миллионов человек", — пояснил парламентарий.