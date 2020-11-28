Дыхательная йога является лучшим способом восстановить организм и привести его в тонус после коронавируса.

Об этом РИА "Новости" сообщил иммунолог Владислав Жемчугов.

"У каждого человека программу реабилитации после коронавируса надо разрабатывать конкретно, зависит, как говорят, от его бэкграунда: чем он болел, в каком состоянии, какой возраст. У всех по-разному. Но мы видим повреждение центральной нервной системы — это могут быть скачки давления, температуры, пульса, нарушение гормонального статуса, которые требуют отдельного лечения", — пояснил врач.

"Пока я могу сказать всем, что универсальный способ — это йоговское дыхание, дыхательная гимнастика, которая адаптирована доктором Анастасией Стрельниковой. Вот этим надо заниматься всем, кто перенес коронавирус, это будет полезно всем системам. Потому что надо в первую очередь отрегулировать снабжение организма кислородом, от него зависит все", — добавил Жемчугов.