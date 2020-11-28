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Номера поликлиник сделают бесплатными для россиян

Здоровье » Здравоохранение

Звонки на номера российских медицинских учреждений в декабре текущего года и январе следующего станут бесплатными.

Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Мы договорились, спасибо Минцифре, со всеми операторами, о том, что они потерпят убытки в течение двух месяцев — декабря и января, — чтобы по перечню номеров медучреждений… сделать эти номера бесплатными для граждан. На номера поликлиник их звонки не будут тарифицироваться", — отметил чиновник.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева
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