Ян Власов: "Стоматологические клиники способны выжить в любых условиях"

В России ожидается рост цен на стоматологические услуги. Это связано с новыми правилами работы рентгенологов. Специалистов хотят обязать изучить снимки в течение суток. Стоматологи считают, что это приведёт к подорожанию и к сокращению числа зубных клиник.

Данную ситуацию в интервью "Правде.Ру" прокомментировал Доктор медицинских наук, невролог, председатель Общественного совета по защите прав пациентов при Росстрахнадзоре Ян Владимирович Власов.