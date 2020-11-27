В России ожидается рост цен на стоматологические услуги. Это связано с новыми правилами работы рентгенологов. Специалистов хотят обязать изучить снимки в течение суток. Стоматологи считают, что это приведёт к подорожанию и к сокращению числа зубных клиник.
Данную ситуацию в интервью "Правде.Ру" прокомментировал Доктор медицинских наук, невролог, председатель Общественного совета по защите прав пациентов при Росстрахнадзоре Ян Владимирович Власов.
"Точно не могут сказать. Видимо, изменились какие-то нормативы.
Раньше норма работы рентгенологов зависела от тех норм рентгена, которые получали врачи. Сейчас рентгенологические методики стали мягче, аппараты стали работать по-другому. Конечно, нормы рентгена, изменились.
Но в любом случае стоматология — это единственная отрасль системы здравоохранения, которая ещё в советские времена развивалась как самостоятельная, как частная клиника. И это одна из немногих отраслей, которая имеет 100%-ную выживаемость в любых условиях, потому что она работает изначально по рыночным нормативам, ориентируется именно на рынок. Поэтому, мне кажется, что эта система, будучи эволюционирующей, имеет достаточное количество адаптационных технологий для того, чтобы приспособиться к любой ситуации", — пояснил "Правда.Ру".
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