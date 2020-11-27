Чёрные маски, изготовленные из синтетических материалов, могут спровоцировать нежелательные кожные реакции, сообщила в интервью агентству "Москва" врач-косметолог Елена Морозова.
Красители и искусственные материалы негативно влияют на кожу, они могут вызвать аллергию и другие проблемы со здоровьем.
"Особенно у детей сейчас очень много цветных масок. Здесь нужно в первую очередь обращать внимание на производителя и на качество. Если ребёнок долго носит такую маску, не меняя и не стирая, это вариант усугубления тяжести подросткового акне. Нужно обязательно следить за чистотой изделия", — пояснила специалист.
Кроме того, маски из ткани нужно часто стирать и менять. Специалист рекомендует использовать медицинские одноразовые средства защиты.
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