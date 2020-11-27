Учёные Оксфордского университета пришли к выводу, что высокое артериальное давление в 40-летнем возрасте может привести к развитию деменции, сообщает Express.
Специалисты провели исследование с участием более 37 тысяч человек. Они изучили медицинские данные пациентов в возрасте от 40 до 69 лет.
За состоянием их здоровья наблюдали более десяти лет. В результате исследования выяснилось, что повышение систолического артериального давления на 10 мм рт. ст. выше нормы способствует увеличению гиперинтенсивности белого вещества головного мозга в среднем на 12,6%, а каждое повышение показателей диастолического давления на 5 мм рт. ст. увеличивает его на 10,6%.
"Наши результаты показывают, что если мы хотим сохранить здоровый мозг до 60-70 лет, нам, возможно, придётся следить за тем, чтобы наше давление, включая диастолическое, оставалось в пределах нормального диапазона, когда нам от 40 до 50 лет", — сообщила автор исследования Каралина Вартоловска.
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