У пациентов, заражённых COVID-19, быстро образуются "бактерии-суперинфекты", заявил в интервью изданию "Московский Комсомолец" главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Он также отметил, что за три месяца во всех реанимационных отделениях больницы были выявлены такие инфекции, как золотистый стафилококк, пневмония и другие.
"Причина — перевод из других стационаров пациентов, которые завезли к нам микробы", — сказал Проценко.
В связи с этим был затруднён процесс лечения коронавирусных пациентов.
Чаще всего к летальному исходу приводят гипоксия, тромбоэмболя, а позднее сепсис.
Несмотря на все предпринимаемые профилактические меры, волна коронавируса и не ослабевает. Ранее Денис Проценко заявил, что пандемия коронавируса до лета никуда не денется, будет ещё и третья волна.
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