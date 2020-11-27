Денис Проценко назвал главную особенность пациентов с COVID-19

У пациентов, заражённых COVID-19, быстро образуются "бактерии-суперинфекты", заявил в интервью изданию "Московский Комсомолец" главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Он также отметил, что за три месяца во всех реанимационных отделениях больницы были выявлены такие инфекции, как золотистый стафилококк, пневмония и другие.

"Причина — перевод из других стационаров пациентов, которые завезли к нам микробы", — сказал Проценко.

В связи с этим был затруднён процесс лечения коронавирусных пациентов.

Чаще всего к летальному исходу приводят гипоксия, тромбоэмболя, а позднее сепсис.

Несмотря на все предпринимаемые профилактические меры, волна коронавируса и не ослабевает. Ранее Денис Проценко заявил, что пандемия коронавируса до лета никуда не денется, будет ещё и третья волна.

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