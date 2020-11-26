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Дмитрий Каратеев: "Остеопороз успешно лечится"

Здоровье

В последнее время в России растёт число людей с остеопорозом. Это связано со стремительным старением населения, сообщил в интервью "Правде.Ру" врач-ревматолог, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев.

Дмитрий Каратеев: "Остеопороз успешно лечится"

"У нас идёт активный процесс старения населения. У женщин остеопороз связан с менопаузой, становится больше пожилых женщин, поэтому больше пациентов с остеопорозом.

Сейчас существует большое количество препаратов для лечения этого заболевания.

Остеопороз развивается при некоторых ревматических болезнях, при заболеваниях почек, при некоторых эндокринных заболеваниях. Но бывает и самостоятельный остеопороз. Снижение плотности ткани наступает у очень многих людей в пожилом возрасте, особенно у женщин в период менопаузы. Но степени заболевания достигается не у всех.

Для профилактики нужно обогащать пищу кальцием и витамином D или принимать соответствующие добавки или препараты, которые содержат кальций и витамин D. Но если уж остеопороз развился, то у нас есть значительное количество препаратов, которые его достаточно хорошо лечат.

Другой вопрос в том, что этот процесс небыстрый и, как правило, для того чтобы восстановить минеральную плотность костной ткани, нужно много времени. Это заболевание может вызывать боли в костях и в позвоночнике и чревато переломами при небольших травмах — при падении с высоты собственного роста, например. Но вообще оно успешно лечится", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

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Автор: Снежана Шахова
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