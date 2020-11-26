Диетолог Гинзбург рассказал, как распознать повышенный сахар в крови

Высокий уровень сахара в крови может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, проблемы с обменом веществ и снижение иммунитета.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в интервью nation-news. ru рассказал, как определить повышенный сахар.

"Повышенная жажда и частое мочеиспускание могут быть первыми заметными симптомами диабета. Избыток сахара мобилизует жидкость, а организм пытается её восполнить. Отсюда и появляется сильная жажда", — пояснил специалист.

Гинзбург также подчеркнул, что избыток сахара негативно влияет на капилляры, ухудшает микроциркуляцию и тканевый обмен. Постоянные скачки расшатывают систему регуляции сахара, из-за чего может развиться диабет.

Но симптомы проявляются только тогда, когда уровень сахара в крови повысится в два раза. Диетолог советует проверять глюкозу минимум раз в год, а людям с лишним весом или наследственной предрасположенностью к диабету — чаще.

"Измерение сахара — обычная гигиеническая процедура, как, например, взвешивание или измерение давления. Мы же иногда делаем это. Вот и сахар нужно измерять не реже одного раза в год натощак", — советует врач.

В случае повышенного сахара в крови необходимо срочно обратиться к специалисту.