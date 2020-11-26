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Цвет глаз может указывать на склонность к определённым заболеваниям

Здоровье

Учёные из Университета Колорадо заявили, что по цвету глаз можно определить предрасположенность человека к тому или иному заболеванию, сообщает OAnews.

Цвет глаз может указывать на склонность к определённым заболеваниям

Так, обладатели серых и голубых глаз очень чувствительны к воздействию солнечных лучей. У таких людей чаще наблюдается склонность к злоупотреблению спиртными напитками.

У людей с зелёными глазами очень высокий болевой порог. У них реже развиваются депрессивные расстройства.

Обладатели карих глаз, считают учёные, более чувствительны к различным видам боли. У них чаще наблюдаются проблемы с дыхательной системой или ЖКТ.

Чем темнее глаза, тем выше уровень защиты от ультрафиолетовых лучей, утверждают эксперты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что болезнь Паркинсона на ранней стадии может выявить врач-офтальмолог. Дело в том, что она поражает мелкие капилляры сетчатки глаза, которые видны в процессе обследования глазных яблок.

Автор: Снежана Шахова
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