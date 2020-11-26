Диетолог Нефедова назвала фрукт, способный взбодрить утром

Врач-диетолог Наталья Нефедова рассказала, употребление какого фрукта поможет почувствовать бодрость с утра.

В период простуд полезно употреблять витамин C. Источником этого витамина являются апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны, зелень, помидоры и болгарский диетолог, сообщает сайт радио Sputnik.

"Я своим пациентам советую съедать утром какой-то цитрусовый. Дело в том, что за ночь мы теряем влагу и вместе с влагой теряем электролиты. Когда вы съедаете цитрусовый, вы получаете их и из-за этого чувствуете себя бодрее. Это может быть вода с лимонным соком, с апельсиновым соком. Можете даже делать свежевыжатый сок, но разбавить его водой. Так будет меньше калорий и больше жидкости, а электролитов вы получите хорошее количество", — пояснил специалист.

Также Нефедова напомнила о том, что цитрусовыми и другими продуктами, содержащими витамин C, нельзя злоупотреблять. Дело в том, что при переизбытке витамин C превращается из антиоксиданта в окислитель.