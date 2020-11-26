Ночные боли могут быть симптомом нехватки витамина D

Учёные из Великобритании назвали ряд признаков, указывающих на дефицит витамина D в организме.

Так, о нехватке этого элемента сигнализируют боли в ночное время. Часто дефицит витамина D сопровождается снижением прочности костей. Тогда человек начинает испытывать ноющие бои в области поясницы, бёдер, а также в ногах и рёбрах.

Данное состояние особенно опасно для пожилых людей, сообщает Express.

Бесконтрольно принимать витамин D нельзя. До покупки добавки необходимо проконсультироваться с врачом и обсудить курс лечения, сообщил RT заслуженный врач России Михаил Каган.

Учёные провели исследование и выяснили, что коронавирус чаще выявляют у людей с дефицитом витамина D.

Врач-диетолог, эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина в интервью "Правде.Ру" перечислила продукты, которые являются источником витамина D.