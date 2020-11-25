Из-за новых правил в РФ подорожают стоматологические услуги

Врачи предупредили о росте цен на стоматологические услуги из-за новых правил работы рентгенологов, сообщает издание VTimes.

Представители стоматологической саморегулируемой организации "Лига" направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение, в котором выразили несогласие в отношении грядущих нововведений.

Цены на услуги вырастут, а многие клиники будут вынуждены закрыться, считают стоматологи.

Новые правила работы рентгенологов вступят в силу с 1 января 2021 года. Суть нововведений в том, что эти специалисты, в том числе в стоматологических клиниках, должны будут анализировать каждый полученный снимок в течение суток.

Стоматологи считают, что эта мера только затруднит их работу. Кроме того, в России не хватает врачей-рентгенологов, и не в каждой стоматологической клинике есть такой специалист. В результате услуги подорожают, а количество зубных клиник может сократиться.