Теннис ускоряет дегенерацию коленного сустава у людей с лишним весом

Американские учёные пришли к выводу, что для людей с лишним весом игра в теннис может быть опасна для здоровья, сообщает сетевое издание "Актуальные новости".

"Мы использовали МРТ для анализа состояния коленных суставов людей, которые играют в теннис в рамках борьбы с избыточным весом. Наблюдения велись на протяжении четырех лет, поэтому нам удалось собрать довольно обширный массив данных", — пояснили авторы исследования.

Оказалось, что у полных людей, которые занимаются теннисом, наблюдается выраженная дегенерация коленных суставов. В связи с этим для борьбы с лишним весом им следует выбрать другие методы.