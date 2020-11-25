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Теннис ускоряет дегенерацию коленного сустава у людей с лишним весом

Здоровье

Американские учёные пришли к выводу, что для людей с лишним весом игра в теннис может быть опасна для здоровья, сообщает сетевое издание "Актуальные новости".

Теннис ускоряет дегенерацию коленного сустава у людей с лишним весом

"Мы использовали МРТ для анализа состояния коленных суставов людей, которые играют в теннис в рамках борьбы с избыточным весом. Наблюдения велись на протяжении четырех лет, поэтому нам удалось собрать довольно обширный массив данных", — пояснили авторы исследования.

Оказалось, что у полных людей, которые занимаются теннисом, наблюдается выраженная дегенерация коленных суставов. В связи с этим для борьбы с лишним весом им следует выбрать другие методы.

"У людей, которые поддерживают свое тело в форме при помощи таких щадящих инструментов, как эллиптический тренажер, коленные суставы находятся в заметно лучшем состоянии, чем у любителей тенниса", — добавляют ученые.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева
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