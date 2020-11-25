Американские учёные пришли к выводу, что для людей с лишним весом игра в теннис может быть опасна для здоровья, сообщает сетевое издание "Актуальные новости".
"Мы использовали МРТ для анализа состояния коленных суставов людей, которые играют в теннис в рамках борьбы с избыточным весом. Наблюдения велись на протяжении четырех лет, поэтому нам удалось собрать довольно обширный массив данных", — пояснили авторы исследования.
Оказалось, что у полных людей, которые занимаются теннисом, наблюдается выраженная дегенерация коленных суставов. В связи с этим для борьбы с лишним весом им следует выбрать другие методы.
"У людей, которые поддерживают свое тело в форме при помощи таких щадящих инструментов, как эллиптический тренажер, коленные суставы находятся в заметно лучшем состоянии, чем у любителей тенниса", — добавляют ученые.
Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.