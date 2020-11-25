Врач перечислил смертельные симптомы коронавируса

Российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире НСН перечислил опасные симптомы, которые могут указывать на тяжёлую форму COVID-19.

К числу настораживающих симптомов относятся: посинение краешков губ, синева носогубного треугольника, возрастание частоты дыхания в состоянии покоя. Всё это говорит на нехватку кислорода в крови. Также данные симптомы могут указывать на развитие дыхательной недостаточности.

Одышка не является специфическим признаком COVID-19.

Болибок отметил, что наиболее характерным признаком заражения является потеря обоняния.

Также врач напомнил о том, что коронавирусную инфекцию нельзя лечить самостоятельно. Это опасное заболевание, которое может принимать разные формы и по-разному протекать в одной семье.﻿﻿﻿﻿﻿

Ранее врачи составили список продуктов, которые рекомендуется есть пациентам, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. По словам специалистов, COVID-19 может негативно отразиться на работе головного мозга, поэтому в рацион обязательно должны входить продукты питания.﻿﻿