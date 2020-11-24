Молекулярный биолог: COVID-19 проникает в организм, несмотря на вакцину

Организм человека, вакцинированного от коронавируса, всё равно уязвим перед инфекцией. Поэтому даже привитый человек в случае заражения представляет угрозу для окружающих.

"Например, вы вакцинированы от какого-то заболевания и встречаетесь с человеком, который болеет этим заболеванием. Раз вы вакцинированы, вы не болеете, но это не означает, что вирус не попал в ваш организм. Он имеет такое же право попасть в ваш организм, как и в организм не вакцинированного человека. Другое дело, что ваш организм с ним борется так, что вы этого чаще всего даже не замечаете, но то, что вы ненадолго инфицированы вполне может быть", — сообщил в интервью URA. RU заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Но у человека, который был вакцинирован, заражающая способность будет очень низкой.

"Доза вируса у вакцинированного человека будет очень маленькая, поскольку размножаться ему почти не удастся, и он если и будет его выделять, то в небольшом количестве и очень короткое время", — отметил эксперт.

Также он уточнил, что в отношении коронавируса, получившего распространение в России, это ещё не проверено. Ещё не все вакцины были протестированы.