Вакцинация от коронавируса в России будет проходить в добровольном формате. Россиян не будут заставлять делать прививки от COVID-19.
Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Возможность привиться от коронавируса должна быть в каждом регионе нашей страны и у каждого человека. Разумеется, прививку смогут сделать по желанию, никто никого заставлять делать это не будет", — пояснил глава правительства.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.