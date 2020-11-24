Мишустин: вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет проходить в добровольном формате. Россиян не будут заставлять делать прививки от COVID-19.

Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.