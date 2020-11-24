Вероятность того, что вакцины от коронавируса остановят пандемию слишком мала, однако они дают большую надежду в борьбе с недугом.

С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"Технологии и фармацевтические разработки открывают перед нами новые горизонты. Хотя вакцины полностью не остановят СОVID-19 и не станут ответом на все наши вопросы, они дают большую надежду в войне против этого вируса", — утверждает Клюге.

"Именно в такие моменты я вспоминаю об огромном богатстве научно-технического опыта и знаний, которыми мы обладаем в 53 странах нашего Европейского региона. Однако этот потенциал не будет реализован, если мы не обеспечим всем странам равноправный доступ к рынку вакцин, если вакцины не будут использоваться эффективно и если страны не разберутся с сомнениями в отношении вакцин", — добавил представитель ВОЗ.