Учёные провели исследование с целью поиска новых эффективных способов снижения кровяного давления. В результате они нашли простые способы, которые помогут справиться с этим состоянием, сообщает inforeactor. ru.
Оказывается, некоторые травы и специи могут не только улучшить вкусовые качества блюд, но о оказывать благоприятное действие на здоровье человека.
Так, для нормализации давления нужно добавить в рацион базилик, тимьян и петрушку. Эти травы являются источником антиоксидантов, поэтому положительно влияют на здоровье.
В ходе экспериментов выяснилось, что вышеперечисленные травы помогают нормализовать давление. Также полезными для здоровья являются семена сельдерея, в которых содержатся магний, железо, марганец и другие полезные вещества.
Ранее врач-кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.