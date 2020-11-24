Врачи назвали травы, которые помогут снизить давление

Учёные провели исследование с целью поиска новых эффективных способов снижения кровяного давления. В результате они нашли простые способы, которые помогут справиться с этим состоянием, сообщает inforeactor. ru.

Оказывается, некоторые травы и специи могут не только улучшить вкусовые качества блюд, но о оказывать благоприятное действие на здоровье человека.

Так, для нормализации давления нужно добавить в рацион базилик, тимьян и петрушку. Эти травы являются источником антиоксидантов, поэтому положительно влияют на здоровье.

В ходе экспериментов выяснилось, что вышеперечисленные травы помогают нормализовать давление. Также полезными для здоровья являются семена сельдерея, в которых содержатся магний, железо, марганец и другие полезные вещества.

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