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Врачи назвали травы, которые помогут снизить давление

Здоровье » Здравоохранение

Учёные провели исследование с целью поиска новых эффективных способов снижения кровяного давления. В результате они нашли простые способы, которые помогут справиться с этим состоянием, сообщает inforeactor. ru.

Врачи назвали травы, которые помогут снизить давление

Оказывается, некоторые травы и специи могут не только улучшить вкусовые качества блюд, но о оказывать благоприятное действие на здоровье человека.

Так, для нормализации давления нужно добавить в рацион базилик, тимьян и петрушку. Эти травы являются источником антиоксидантов, поэтому положительно влияют на здоровье.

В ходе экспериментов выяснилось, что вышеперечисленные травы помогают нормализовать давление. Также полезными для здоровья являются семена сельдерея, в которых содержатся магний, железо, марганец и другие полезные вещества.

Ранее врач-кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток.

Автор: Снежана Шахова
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