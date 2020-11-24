В Перми спасли американца, которого в США считали неизлечимо больным

Врачи пермской клиники спасли жителя штата Техас (США) Алана Спенсера от редкого заболевания, которое приводит к атрофии мышц.

Американские медики предупреди его, что он будет инвалидом. В 2015 году врачи диагностировали у Спенсера миозит с включенными тельцами. Это заболевание считается неизлечимым, но пребывание в пермской клинике позволило заметно улучшить самочувствие больного.

"Впервые за долгие годы у меня действительно появилась надежда, что мне станет лучше", — признался Спенсер.

Алан скептически относился к предложению пройти лечение в российской клинике, но потом решил поучаствовать в вебинаре "Лимфатек". Он пообщался с врачами и согласился пройти лечение. В результате медикам удалось добиться ремиссии миозита. Дальнейший процесс реабилитации будет долгим, сообщает RT.

Ранее "Правда.Ру" писала о причинах и проявлениях миопатии.