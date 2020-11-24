Профессор Эндрю Поллард, один из разработчиков вакцины от COVID-19, над созданием которой работают специалисты Оксфордского университета от компании AstraZeneca, в ходе выступления перед представителями СМИ заявил, что ни одна вакцина не способна обеспечить 100%-ную защиту от коронавируса нового типа.
Эксперты подвергли исследованию три вакцины, которые планируют закупить власти Великобритании, и пришли к выводу, что они не могут на 100% защитить от заражения COVID-19.
"Вакцины способны предотвратить тяжелое течение болезни…, но… не течение заболевания в мягкой форме. Вероятно, что ни одна из вакцин не защитит всех… но сможет снизить тяжесть симптомов у заразившихся коронавирусом", — пояснил Эндрю Поллард.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российскую вакцину "Спутник V" могут испытать в Мексике.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.