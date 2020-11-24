Обследование у офтальмолога поможет выявить болезнь Паркинсона

Учёные утверждают, что болезнь Паркинсона на ранней стадии может выявить врач-офтальмолог, сообщает издание "Собеседник".

Болезнь Паркинсона представляет собой прогрессирующее заболевание центральной нервной системы. К его симптомам относятся: дрожание конечностей, ригидность мышц и нарушение равновесия.

Но эти признаки появляются у пациента уже после длительного течения заболевания.

Теперь учёные пришли к выводу, что болезнь можно выявить раньше.

Дело в том, что она поражает мелкие капилляры сетчатки глаза, которые в процессе обследования глазных яблок. Такое обследование проводит офтальмолог или невролог.

медики перечислили первые десять "незаметных" симптомов, которые проявляются у людей с болезнью Паркинсона. Однако врачи говорят о заболевании только тогда, когда проявляется сразу несколько признаков.