В условиях пандемии многие люди находятся в состоянии стресса. О том, как сохранить спокойствие в нынешней ситуации и не поддаться панике, в интервью "Правде.Ру" рассказал психолог Михаил Хорс.

"Тут важно понимать, что в данном случае люди стрессуют не из-за обстоятельств и ситуаций, а из-за своей интерпретации этих обстоятельств и ситуаций.

Можно вспомнить эксперимент, который проводила ещё в Советском Союзе Валерия Мухина. Она показывала фотографию студентам, но одним говорила, что это известный американский учёный, а другим — что это маньяк-убийца. Затем она просила рассказать, что они об этом человеке думают. Важна интерпретация. Обстоятельства такие, какие есть.

Если у человека интерпретация панического характера, травмирующего, если все вокруг в стрессе, значит, что-то плохое происходит, или другие люди точно знают, я должен им соответствовать. Если эти интерпретации травмирующего характера, негативные, то и ситуация будет восприниматься как негативная, а следовательно, стрессовая.

Нужно просто разрешить другим людям находиться в стрессе. Да, люди могут находиться в стрессе. Это не хорошо и не плохо. То же самое по отношению к себе. Я могу находиться в стрессе, но не хочу. Я работаю не с ситуацией, которую иногда и не поменяешь, а со своей интерпретацией.

Две самые распространённые когнитивные ошибки — такой ситуации быть не должно, или эта ситуация плохая. Почему этого не должно быть, если это уже есть? Почему это плохо? С чем ты сравниваешь?

В основном выясняется, что люди сравнивают всё со своими желаниями и фантазиями. Если фантазии пересмотреть, то можно снять стресс", — пояснил собеседник "Правды.Ру".