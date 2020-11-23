Отказ от мяса повышает риск переломов костей на 43%

Учёные Оксфордского университета в Великобритании провели исследование, в результате которого выяснили, что у сторонников веганской диеты риск перелома костей на 43% выше, чем у мясоедов. Об открытии сообщает издание The Independent.

В исследовании приняли участие более 54 тысяч человек. Некоторые из них были веганами, другие вегетарианцами, а третьи употребляли в пищу рыбу и мясо.

В общей сложности у участников было выявлено 3941 перелом.

У тех, кто не ел мясо, в организм поступало меньше кальция и белка, поэтому их кости становились более хрупкими.

У вегетарианцев и тех, кто ел рыбу, но не ел мясо, чаще были переломы по сравнению с мясоедами.

У веганов за 20 лет частота переломов увеличилась на 20 случаев на тысячу человек. При этом чаще всего они ломали бёдра, риск переломов которых увеличился в 2 раза.

Хорошо сбалансированная растительная диета повышает количество поступающих в организм питательных веществ. Но необходимо следить за достаточным уровне кальция и белка.