Текущая обстановка с коронавирусом в России имеет более длительный, но по-прежнему контролируемый характер, по сравнению с весной.

Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня более продолжительная по сложности ситуация. Если мы весной достигли пика, и затем за счет жестких карантинных мер мы резко его сбросили, то теперь, сохраняя практически все отрасли экономики, балансируя эту систему, мы, конечно, живем в другой медицинской ситуации, в другой ситуации с коронавирусом", — отметил градоначальник.

"Но еще раз повторю, тем не менее она контролируемая, управляемая и обеспечивает нормальную, стабильную работу медицинской системы в Москве", — добавил Собянин.