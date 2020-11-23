В Москве врачи удалили из носа мужчины монету, которая находилась там полвека. Хирургическое вмешательство длилось полтора часа.

Об этом сообщил департамент здравоохранения Москвы.

"Пациент 59 лет обратился в поликлинику к врачу-оториноларингологу с жалобами на полное отсутствие носового дыхания в правой половине носа в течение нескольких месяцев. Компьютерная томограмма показала, что носовой ход с правой стороны полностью закупорен инородным телом каменистой плотности, а в задних отделах, ближе к носоглотке, находится предмет округлой формы. Также было выявлено искривление носовой перегородки. Только после КТ пациент вспомнил, как в глубоком детстве — примерно в шестилетнем возрасте — играя, засунул однокопеечную монетку в нос. Строгой маме сказать об он этом побоялся, а потом и вовсе забыл", — сказано в сообщении.