У пациентов с COVID-19 обнаружили повреждения головного мозга

Известно, что коронавирус в первую поражает лёгкие. Но это ещё не все осложнения, к которым он приводит.

Учёные из Массачусетской больницы общего профиля обнаружили неврологические повреждения у пациентов, заражённых COVID-19. В их головное мозге снижен уровень N-ацетиласпартата и повышен уровень мио-инозита и холина.

В ходе многолетних исследований SARS и MERS выяснилось, что разного рода коронавирусы, используя нервные клетки, стремятся попасть в мозг.

Японские врачи совместно с китайскими коллегами опасаются, что COVID-19 может доходить до самого ствола головного мозга.

На основе МРТ головного мозга учёные обнаружили, что у коронавирусных пациентов с неврологическими симптомами имеются те же метаболические нарушения в мозге.

Именно с этим связано то, что у пожилых людей, заражённых COVID-19, возникала остановка дыхания.

Пока ещё нельзя выявить, виновен ли SARS-CoV-2 в многочисленных зафиксированных случаях инсульта у пациентов.

В результате наблюдений учёные выяснили, что тяжёлое протекание COVID-19 вызывает быстрое отмирание клеток сердца. У многих пациентов после перенесённого коронавируса был выявлен миокардит.

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