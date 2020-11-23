Диетолог перечислила продукты, запрещённые при приёме антибиотиков

Употребление некоторых продуктов питания и напитков в процессе приёма антибиотиков может навредить здоровью, сообщила в интервью изданию "Аргументы и факты" диетолог и член союза Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич.

Для того чтобы избежать возникновения побочных эффектов, на период лечения нужно соблюдать определённые правила питания. Врачи советуют включить в рацион продукты, содержащие грубую клетчатку, инсулин пребиотики.

Они помогут поддерживать правильный баланс бактерий в организме.

Необходимо исключить из рациона такие продукты, как мучные изделия, грейпфруты и алкоголь. Рекомендуется обратить внимание на квашеную капусту, йогурт кефир, лук и чеснок.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что антибиотики убивают не вирусы, а бактерии, поэтому негативно влияют на микрофлору организма, нанося урон иммунной системе человека.