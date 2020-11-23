Два человека остаются в коме после отравления антисептиком

Два человека в Якутии все ещё остаются в коме после отравления антисептиком. Их состояние остаётся без изменений.

Напомним, накануне девять человек купили в магазине пятилитровую канистру с антисептиком для рук и употребили его во внутрь. Семь человек погибли сразу, врач продолжают бороться за жизнь двоих человек.

Региональный Роспотребнадзор поручил остановить производство антисептика, из-за которого погибли люди.