Два человека в Якутии все ещё остаются в коме после отравления антисептиком. Их состояние остаётся без изменений.
Напомним, накануне девять человек купили в магазине пятилитровую канистру с антисептиком для рук и употребили его во внутрь. Семь человек погибли сразу, врач продолжают бороться за жизнь двоих человек.
Региональный Роспотребнадзор поручил остановить производство антисептика, из-за которого погибли люди.
В России автомобили изнашиваются значительно быстрее, чем в странах Европы или США.