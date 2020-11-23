Онколог Каприн: курение кальянов и вейпов повышает риск развития рака

Любое инородное вещество наносит лёгким серьёзный ущерб, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" онколог Андрей Каприн.

"На флюорографии видно только уже большую опухоль, и то не всегда. Для курильщиков нужно КТ, а самое главное — прекратить курить, причём вейпы, кальяны, любой дым. Люди, которые работают с вредным производством, они же не курят, но всё равно обследуются. Есть фактор вредных производств. Конечно, это не физиологически, когда дым попадает в лёгкое", — пояснил он.

Также Каприн сообщил, что иногда в кальянах может содержаться туберкулёзная инфекция. В трубке всегда остаётся тёплая слюна, которая является прекрасной средой для туберкулёзной палочки.

В настоящее время учёные исследуют влияние электронных сигарет на лёгкие. В ближайшее время люди могут столкнуться с неожиданным выводами экспертов, отметил Каприн.