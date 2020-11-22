Учёный предлагает создать "пустышки" белка ACE2, через который коронавирус проникает в организм.

С таким предложением выступил кандидат биологических наук, биоинформатик Александр Тышковский.

"Получается, ACE2 — наше слабое место, которым раз за разом успешно пользуется коронавирус. Но что, если превратить этот недостаток в преимущество? Рецепт инновационного лекарства очень прост: ввести в кровь заражённому пациенту дополнительные копии белка ACE2. Причём можно даже не целиком, а только ту часть, которой он взаимодействует с вирусом", — пояснил свою идею исследователь.