Армения получила образцы российской вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян получил от своего российского коллеги образцы вакцины от коронавируса "Спутник V" в Ереване.

Напомним, ранее в Армению прибыла межведомственная делегация с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.