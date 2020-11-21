Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян получил от своего российского коллеги образцы вакцины от коронавируса "Спутник V" в Ереване.
Напомним, ранее в Армению прибыла межведомственная делегация с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
"Сегодня мы привезли образцы российской вакцины и хотели бы передать их министру здравоохранения", — отметил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.