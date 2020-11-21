Инфекционист объяснил, почему нельзя есть еду с пола

В случае с едой "правило пяти секунд" работать не может, поскольку при падении микроорганизмы сразу остаются на пище.

Однако многое может зависеть от того, насколько чистый пол. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщил врач-инфекционист Илья Акинфиев.