В случае с едой "правило пяти секунд" работать не может, поскольку при падении микроорганизмы сразу остаются на пище.
Однако многое может зависеть от того, насколько чистый пол. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщил врач-инфекционист Илья Акинфиев.
"Правило пяти секунд" или шуточное "что упало у студента, то упало на газетку" не актуально в плане эпидемиологии. Потому что в случае попадания куска пищи на поверхность, которая будет контаминирована теми же бактериями какими-нибудь, которые могут вызвать пищевое отравление, то сразу же при соприкосновении с полом количество бактерий попадёт на пищу и можно будет заразиться", — пояснил специалист.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.