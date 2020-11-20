Невролог Гайворонская рассказала, как избавиться от осенней депрессии

Депрессия чаще наступает в октябре или ноябре, когда продолжительность светового дня уменьшается, утверждают врачи.

На медицинском языке депрессия называется "сезонное аффективное расстройство". Такое состояние характеризуется ухудшением настроения, упадком сил, утратой интереса ко всему, отсутствием удовольствия от жизни. Также человек становится более медлительным, у него ухудшается память и снижается качество сна, сообщила kp. ru врач-невролог Елена Гайворонская.

Специалисты рекомендуют больше времени находиться на свету, чаще проявлять физическую активность и соблюдать режим сна.

Если же это не помогает улучшить психологическое состояние, то следует обратиться за помощью к врачу, который назначит необходимые препараты и процедуры.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пандемия вызвала рост числа обращений к психологам.