Американские специалисты провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что мясо есть совсем не обязательно. Выводы учёных прокомментировала врач-диетолог Елена Павловна Соломатина.

"Нужно не мясо, нужны аминокислоты. Белок строится из аминокислот. Из чего их организм получит, в принципе, всё равно, хоть из протеинового коктейля. Другое дело, что животный белок является наиболее полноценным, потому что там содержится весь спектр аминокислот, поэтому ему построить свой белок легче.

Человек может быть даже вегетарианцем. Другое дело, ему придётся насколько выстраивать грамотно свой рацион, чтобы его организм получал достаточное количество аминокислот. Если у него не хватит этих аминокислот, то в этом случае он будет брать взаймы у организма. Иными словами, он будет разрушать собственный организм, чтобы создать необходимый ему белок.

Необязательно есть говядину, можно есть куриные грудки, индейку, кролика, рыбу — то, что быстрее усваивается, также не стоит забывать про белок яйца. Можно есть молочные продукты, бобовые. Организм простроит белок, чем бы человек не питался. Другое дело, что будет сложнее", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

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