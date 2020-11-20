Дерматолог назвал три витамина, которые предотвратят старение кожи

Врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников в интервью изданию "Аргументы и Факты" рассказал, приём каких витаминов поможет предотвратить преждевременное старение кожи.

Кожа — многозадачный орган, которому необходимы витамины А, Е и С. Приём витамина A способствует регенерации клеток. Он активизирует выработку коллагена и эластанина. Кроме того, витамин A стимулирует рост новых слоёв и останавливает процесс пигментации.

Витамин E направлен на восстановление повреждений кожи (в том числе и избавлению от морщин). Кроме того, он регулирует водно-жировой баланс и нормализует работу сальных желез. Также витамин E защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Витамин С способствует нейтрализации вредных элементов — свободных радикалов.

Лучшим всего "мазать А и Е", а витамин С — колоть, считает Арканников. Также он рекомендует принимать и другие витамины, но после консультации со специалистом.