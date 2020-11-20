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"Мы не шаманы": врач опроверг возможность лечения курильщиков онлайн

Здоровье

Для лечения табачной зависимости планируется использовать телемедицинские технологии. Такой вариант предусмотрен порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по прекращению потребления табака, который разработал Минздрав.

"Мы не шаманы": врач опроверг возможность лечения курильщиков онлайн

О том, какая именно помощь может быть оказана курильщикам удалённо, в интервью "Правде. Ру" рассказал психиатр-нарколог, доктор медицинских наук, профессор, главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

"Я думаю, что врач сможет просто дать советы, как легче бросить и не начать снова курить. Это возможно. Но дистанционное лечение невозможно, мы не шаманы и не волшебники.

Человек, который вдруг сорвался и снова начал курить, сможет позвонить врачу и спросить, что ему делать.

Иногда простая беседа в этот момент обострения (причём это касается не только табака, но также алкоголя и наркотиков) сбивает волну тяги, и человеку легче отказаться от этой идеи.

Такая помощь, конечно, может быть оказана дистанционно", — пояснил эксперт.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
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