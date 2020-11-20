Для лечения табачной зависимости планируется использовать телемедицинские технологии. Такой вариант предусмотрен порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по прекращению потребления табака, который разработал Минздрав.

О том, какая именно помощь может быть оказана курильщикам удалённо, в интервью "Правде. Ру" рассказал психиатр-нарколог, доктор медицинских наук, профессор, главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

"Я думаю, что врач сможет просто дать советы, как легче бросить и не начать снова курить. Это возможно. Но дистанционное лечение невозможно, мы не шаманы и не волшебники.

Человек, который вдруг сорвался и снова начал курить, сможет позвонить врачу и спросить, что ему делать.

Иногда простая беседа в этот момент обострения (причём это касается не только табака, но также алкоголя и наркотиков) сбивает волну тяги, и человеку легче отказаться от этой идеи.

Такая помощь, конечно, может быть оказана дистанционно", — пояснил эксперт.