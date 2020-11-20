Повышенная температура может быть симптомом рака крови

Кратковременное повышение температуры тела до 37 — 37,2 градусов не считается опасным симптомом. Но если она держится постоянно, то это указывает на развитие опасных заболеваний, на то, что в организме протекают воспалительные процессы или развивается онкология, сообщил в интервью журналу "Слово и Дело" заслуженный врач Российской Федерации Юрий Фокин.

"Если температура постоянно выше 37 — 37,2 градусов, то нужно обратиться за медицинской помощью, чтобы найти скрытое заболевание. Нужно учитывать, что температура может указывать на рак, например, такой симптом есть у рака крови, который, кроме прочего, провоцирует гипертермию. Постоянно повышенная температура — это серьёзная нагрузка для сердца", — заявил доктор.

Кроме того, постоянная субфебрильная температура может быть признаком туберкулёза, заболеваний щитовидной железы и кишечника, поэтому нужно срочно обратиться к врачу.