Индейцы пуэбло выжили в засуху, добывая в пещерах лёд

Учёные пришли к выводу, что древним индейцам удалось пережить засуху благодаря тому, что в пещерах был лёд.

Они догадались пробраться вглубь пещеры и растопить глыбы льда.

В результате у них получалась талая вода. Индейцы использовали её для питья, а также для проведения различных обрядов.

Иными словами, индейцы пуэбло смогли выжить в засушливом климате благодаря своей изобретательности, несмотря на сложные климатические условия.

В процессе исследования учёные обнаружили лавовую трубу. Вход в неё располагался на высоте 2 200 метров над уровнем моря. Специалисты приступили к её исследованию и наткнулись на глыбу льда. Вероятно, она — часть того большого скопления льда, который когда-то заполнял пещеру.

На полу пещеры нашли черепок керамического изделия и отложения пепла.