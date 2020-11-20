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Эксперт раскритиковал идею вызова скорой помощи по SMS

В России хотят внедрить систему вызова скорой помощи по SMS, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения. С таким предложением выступил руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов. Данную инициативу в интервью "Правде.Ру" прокомментировал депутат Государственной Думы. Член комитета Государственной Думы по охране здоровья Юрий Викторович Кобзев.

Эксперт раскритиковал идею вызова скорой помощи по SMS

"Нам нужно идентифицировать, что вызов поступает с какой-то конкретной точки. Мы можем принимать вызов на определённый адрес. Каков будет формат вызова? Здесь должно быть соблюдено много условий.

Что такое смс? Это всего лишь передача информации о том, что в какой-то точке необходима помощь. Как это снизит нагрузку на систему здравоохранения, если количество вызовов от этого не изменяется.

Роль диспетчера скорой медицинской помощи очень высока. Это высококвалифицированный медицинский работник, чаще всего это фельдшер, который достаточно долго отработал на линии, который с помощью определённых вопросов отнести вызов к той или иной категории — экстренной, либо неотложной. Они задают достаточно большое количество вопросов: что, как, когда, что случилось, могут сопровождать этот вызов, пока едет машина, могут передать вызов старшему врачу-консультанту, который будет говорить, что необходимо делать.

По смс мы эту информацию не получим. Мы получим информацию о том, что нужна помощь. А дальше что? Кого туда посылать? Надо педиатрическую реанимационную посылать или психиатрическую? У меня больше вопросов, чем ответов на такую инициативу", — заключил собеседник "Правды.Ру".﻿﻿

Автор: Снежана Шахова
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