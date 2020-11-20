Переболевшие COVID-19 жалуются на выпадение зубов

Пациенты, которые переболели коронавирусной инфекцией, начали жаловаться на выпадение зубов. Кроме того, их беспокоят болезни дёсен, сообщает "Рен ТВ".

Возможно, что данные проблемы связаны с кровообращением, считает биолог, медицинский директор Фонда ангиогенеза Уильям Ли.

COVID-19 влияет на кровеносные сосуды и способен спровоцировать образование тромбов и закупорку кровотока. Это в свою очередь приводит к появлению болезней дёсен и проблем с зубами.

Для того чтобы доказать связь между коронавирусом и заболеваниями зубов нужно провести ещё ряд исследований.

Кардиолог Юрий Беленков заявил о том, что пандемия коронавируса способна нанести по здоровью россиян не только прямой урон. Стрессы в связи с пандемией коронавируса могут привести к развитию болезней сердца и сосудов и, следовательно, повышению уровня смертности.