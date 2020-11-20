Испытатели Sputnik V назвали 5 побочек вакцины

Добровольные испытатели российской коронавирусной вакцины Sputnik V уверены, что препарат эффектино защищает от заражения.

Однако, у него есть несколько весьма неприятных побочек. Как рассказал порталу URA.RU один из испытателей, Андрей Василенко, из пять:

сразу после укола температура поднимается до 40º

появляется слабость, боль в грудном отделе, тахикардия,

уходят несколько килограмм.

Впрочем, бывает так далеко не у всех.

Как подчеркнул другой участник испытаний, москвич Николай Емец, через несколько дней всё проходит.

К слову, сейчас первая в мире зарегистрированная коронавирусная вакцина проходит процедуру сертификации в ВОЗ.