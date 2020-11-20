Испытатели Sputnik V назвали 5 побочек вакцины

Добровольные испытатели российской коронавирусной вакцины Sputnik V уверены, что препарат эффектино защищает от заражения.
Однако, у него есть несколько весьма неприятных побочек. Как рассказал порталу URA.RU один из испытателей, Андрей Василенко, из пять:
Впрочем, бывает так далеко не у всех.
Как подчеркнул другой участник испытаний, москвич Николай Емец, через несколько дней всё проходит.
К слову, сейчас первая в мире зарегистрированная коронавирусная вакцина проходит процедуру сертификации в ВОЗ.
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