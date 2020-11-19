Sputnik V направлен в Женеву на официальную сертификацию

Создатели Sputnik V, первой в мире зарегистрированной вакцины Covid-19, подали заявку на официальную сертификацию от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В настоящее время в Женеве проводится оценка новаторской российской вакцины.

В интервью радиостанции "Эхо Москвы" представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович пояснила:

"ВОЗ еще не высказалась и не объявила ни о какой вакцине, потому что вакцины проходят систему оценки. Мы знаем, что вакцина Sputnik V была представлена на сертификацию в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ."

Вуйнович также выразила вотум доверия российской фармацевтической промышленности, подтвердив, что она примет российскую вакцину, как только она пройдет международную сертификацию.